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Песков опроверг финансирование Медведчука Россией

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Россия не осуществляет финансирование украинского политика, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 10 июля.

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«Российская Федерация не финансирует Медведчука», — сказал он журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие заявления президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, у украинского лидера, «по всей видимости, имеется ошибочная информация».

Ранее 10 июля во время визита в Волынскую область Зеленский, говоря о Медведчуке, заявил: «Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы».

Медведчук неоднократно критиковал украинские власти и по многим вопросам занимает пророссийскую позицию. Так, в конце июня он обвинил Зеленского в нарушении конституции страны за то, что тот, по его словам, передал республику под внешнее управление.

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