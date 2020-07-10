Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Фургал заявил в суде о непричастности к вменяемым ему преступлениям
Общество
Мишустин поручил ввести трассу Москва–Казань в эксплуатацию к 2024 году
Спорт
«Формула-1» объявила дату проведения гонки в Сочи
Общество
Песков объяснил секретность дела Сафронова
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Последний день июля в Татарстане будет выходным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане 31 июля будут отмечать Курбан-байрам. Этот день станет для республики выходным.

Указ о проведении мусульманского праздника подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. Пятница, 31 июля, станет в республике выходным днем. 30 июля объявлен сокращенный рабочий день, пишет InKazan.ru.

По производственному календарю в 2020 году в Татарстане запланировано 246 рабочих дней, семь из которых сокращены на один час. Количество выходных составляет 120, из которых 17 праздничных дней и пять дополнительных дней отдыха.

Ранее сообщалось, что председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. По ее мнению, текущая дата празднования Дня России у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020