Последний день июля в Татарстане будет выходным

В Татарстане 31 июля будут отмечать Курбан-байрам. Этот день станет для республики выходным.

Указ о проведении мусульманского праздника подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. Пятница, 31 июля, станет в республике выходным днем. 30 июля объявлен сокращенный рабочий день, пишет InKazan.ru.

По производственному календарю в 2020 году в Татарстане запланировано 246 рабочих дней, семь из которых сокращены на один час. Количество выходных составляет 120, из которых 17 праздничных дней и пять дополнительных дней отдыха.

Ранее сообщалось, что председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. По ее мнению, текущая дата празднования Дня России у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.