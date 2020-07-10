Мишустин поручил ввести трассу Москва–Казань в эксплуатацию к 2024 году

Правительство ставит перед собой задачу ввести трассу Москва–Казань в эксплуатацию уже в 2024 году. Об этом рассказал 10 июля глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились», — сообщил премьер-министр на заседании по вопросу строительства автодороги Европа — Западный Китай.

О намерении построить трассу на четыре года быстрее в конце мая заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Автодорога Москва–Казань протяженностью 794 км, которая получит номер М-12, объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую — и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.

Магистраль Москва–Казань станет частью федерального транспортного коридора Европа – Западный Китай.