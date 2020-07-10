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РФПИ и «ХимРар» проверили эффективность российского препарата от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Андрей Рудаков
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Исследования показали эффективность препарата от коронавируса «Авифавир». Об этом рассказал «Известиям» председатель совета директоров ГК «ХимРар» Алексей Иващенко.

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Компания «ХимРар» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) исследовали препарат, произведенный самостоятельно по полному циклу и на основе более чистой субстанции, что позволило увеличить дозу без увеличения побочных эффектов, сказал он.

Специалисты выяснили, что препарат эффективнее работает против болезни на легкой и средней стадии, поэтому его важно применять в первые дни заболевания.

Эффективность российской методики лечения коронавируса «Фавипиравиром» была показана в ходе трех независимых клинических исследований на более чем 700 пациентах, проведенных «ХимРар», портфельной компанией РФПИ и еще двумя российскими фармкомпаниями. Эффективность фавипиравира также была доказана клиническими исследованиями в Индии.

Сейчас ведется обсуждение передачи данных исследований с японской корпорацией Fujufilm. В дальнейшем речь может идти о совместной работе над лекарством.

На сегодня уже десятки тысяч пациентов в РФ прошли курс лечения «Авифавиром», заявил Иващенко.

8 июля сообщалось, что посольство РФ в Гватемале и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 10 июля проведут презентацию препарата «Авифавир» для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

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