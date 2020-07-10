Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.

«Россия подтвердила в свое время приверженность всем договоренностям, которые в свое время заключал Советский Союз... Это касается и декларации 1956 года, в соответствии с которой мы готовы и мы обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора, причем мирного договора не в понимании, как это делается на утро после последнего выстрела, то есть прекращение состояния войны», — сказал Лавров на сессии.

Он пояснил, что договор, о котором идет речь, должен отражать современную ситуацию а не ту, что обстояла в мире 60 лет назад. При этом министр уточнил, что Россия не договаривалась с Японией о заключении мирного договора после решения территориального вопроса

«Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года», — подчеркнул глава российского МИДа.

Также он пояснил позицию РФ по отношению к требованию Токио, касающемуся Южных Курильских островов. Он отметил, что такая позиция не может быть признана правовой.

«Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нем есть статья 107, которая гласит, что всё, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению», — добавил Лавров.

2 июля правительство Японии заявило, что не меняет своей позиции по вопросу Южных Курил и заключения мирного договора с Россией после прошедшего в РФ голосования по поправкам в Конституцию, среди которых было внесение в Основной закон положения о неотчуждаемости российских территорий.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР. В 2018 году власти двух стран возобновили переговоры на основе советско-японской декларации 1956 года.