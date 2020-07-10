В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada. Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Отмечается, что на новой решетке радиатора и руле появился логотип Lada. О стоимости автомобиля не сообщается.

Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

В начале декабря 2019 года «АвтоВАЗ» приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией «АвтоВАЗа». В апреле GM-АвтоВАЗ была переименована в АО «Лада Запад Тольятти».

2 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует запустить в производство очередную лимитированную серию автомобилей Lada 4×4 Black.