«Формула-1» объявила дату проведения гонки в Сочи

«Формула-1» официально подтвердила, что Гран-при России в сезоне 2020 состоится. Заключительный этап, как и планировалось изначально, пройдет в Сочи 25-27 сентября.

«Гран-при России — важный момент в нашем сезоне, и мы очень ждем возвращения в Сочи в сентябре», — говорится в релизе, опубликованном на сайте «Формулы-1».

Также в календарь вернулись гонки в итальянском Муджелло с 11 по 13 сентября. В ближайшее время «Формула-1» пообещала объявить о еще нескольких гонках, которые состоятся, ожидается, что их будет от пяти до восьми.

Чемпионат «Формулы-1» должен был стартовать в марте. К тому моменту в мире уже активно распространялся коронавирус, из-за этого был отменен первый этап Гран-при в Австралии и еще десять гонок. Говорилось даже о возможности отмены сезона в целом и переносе всех гонок на следующий год. Однако три месяца спустя было объявлено, что сезон всё же стартует в июле. При этом сроки проведения ряда этапов, которые ранее были перенесены, пока не определены.