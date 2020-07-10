В суде опровергли арест имущества и банковских счетов Сафронова

Решений об аресте имущества подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не принималось. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Лефортовском суде Москвы в пятницу, 10 июля.

«Постановления об аресте имущества Лефортовским районном судом не выносились», — рассказал собеседник информагентства.

Кроме того, по данным «РИА Новости», в суд не поступали материалы на арест счетов Сафронова и иных лиц, связанных с этим делом.

В ночь на 10 июля появилась информация о том, что все банковские счета Сафронова и его родственников заблокированы.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а на текущий момент советника главы «Роскосмоса» Сафронова задержали 7 июля. Следствие считает, что Сафронов был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд арестовал его до 6 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль в дело Сафронова не вмешивается.