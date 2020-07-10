Организаторов подпольного казино будут судить в Хабаровске

В Хабаровске перед судом предстанут четверо участников преступной группы, обвиняемых в организации и проведении азартных игр. По версии следствия, они арендовали два павильона, расположенные в Центральном и Железнодорожном районах города. Установили в них игровые терминалы, оборудовали системами видеонаблюдения.

С целью конспирации администраторы пускали в игровые залы только проверенных клиентов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого Следкома. В марте 2020 года следователи совместно с сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели обыски, изъяли 10 игровых терминалов, черную бухгалтерию, денежные средства.

Как стало известно 30 июня, в Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир подпольный игровой клуб с игровыми автоматами. По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.