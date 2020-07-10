Один человек погиб при падении дельтаплана в Башкирии

В Башкортостане проводится проверка по факту падения дельтаплана. Один человек погиб, еще один находится в реанимации.

Инцидент произошел вечером 9 июля в Стерлибашевском районе. Дельтаплан поднялся в воздух примерно на 10 минут, а затем совершил жесткую посадку. Пассажир дельтаплана скончался на месте. Пилот госпитализирован в критическом состоянии, пишет «МедиаКорСеть».

По данным транспортной прокуратуры, уведомление о полете не поступало. Также при пилоте не обнаружены документы, дающие разрешение на вылеты. По факту происшествия проводится проверка.

В конце июня в Сочи турист на параплане погиб при столкновении с горой. По данным следствия, мужчина приобрел у индивидуального предпринимателя полет с инструктором на территории Красной Поляны. После взлета произошло сложение центральной части крыла.