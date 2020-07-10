Фотофиксацию коммунальных работ будут проводить в Томске

Фотофиксацию мест, где проводятся коммунальные раскопки, будут проводить в Томске. Это позволит вести контроль за благоустройством после ремонта.

По окончании работ коммунальщики обязаны привести в порядок место раскопок. В 2019 году в Томске произвели около 2 тыс. раскопок, 635 из них не были закрыты в срок. Мэр города Иван Кляйн поручил скорректировать регламент проведения работ и включить в состав комиссий по приемке восстановленного благоустройства представителей районных администраций. Также в обязательном порядке будет проводиться фотофиксация места раскопки до начала работ, во время ремонта и после благоустройства. Об этом пишет РИА «Томск».

Поручение было дано по итогам выездного совещания в переулке Курском. На участке между улицами Олега Кошевого и Шевченко в 2019 году проводились работы по замене участка теплосети. Завершить работу и ликвидировать раскопки необходимо было до 26 июня 2020 года, однако подрядчик не успел. Кроме того, специалисты выявили нарушения при укладке асфальта.