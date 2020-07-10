«Коктейли Молотова» и слезоточивый газ на акции протеста в Афинах

Акции протеста проходят в Афинах из-за проекта об ограничении митингов. Активисты собрались у здания греческого парламента. Беспорядки начала группа из 150 человек в масках. В стражей порядка полетели «коктейли Молотова». Против манифестантов применили слезоточивый газ. Задержаны более 20 человек, пострадали шесть полицейских. Власти Греции намерены изменить порядок проведения демонстраций. Новый закон усложнит организацию уличных акций. Активистов обяжут заранее уведомлять власти о намерениях.