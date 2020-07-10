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Обвинения контрразведки Германии в адрес России назвали «охотой на ведьм»

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Фото: Global Look Press/ Michael Kremer
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Доклад немецкой контрразведки, представленный главой МИД ФРГ Хорстом Зеехофером, — это фактически «охота на ведьм». Обвинения в адрес России в угрозах безопасности Германии голословны, заявили в посольстве России в Берлине.

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«Остается глубоко сожалеть, что уважаемое ведомство пытается инструментализировать в политических интересах тему так называемой «российской угрозы», разыскивая в темной комнате черную кошку, которой там нет», — сказали в посольстве «РИА Новости».

Это не способствует позитивному развитию российско-германских отношений, заявили в дипмиссии.

Доклад о работе немецкой контрразведки (BfV) за 2019 год был представлен 9 июля. В нем утверждается, что Россия, наряду с Китаем, Ираном и Турцией, остается лидером в разведдеятельности, направленной против Германии. Разведдеятельность России затрагивает все сферы немецкой политики, которые могут повлиять на Москву, говорится в документе, в первую очередь это внешняя политика и экономика. Авторы доклада заявляют, что в интересах России в Германии также работают «агенты влияния» — персоны и общественные организации, стоящие на пророссийских позициях.

В мае немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что немецкая генеральная прокуратура объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в соучастии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле об этом не знают и не в курсе, откуда у немецкой стороны информация о связи этого человека с Главным разведуправлением (ГРУ).

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