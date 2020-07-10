Три скоростных катера «Комета» поступит в Севастополь

Севастополь ожидает поставки трех скоростных катеров «Комета». Маршрутную сеть катеров планируют расширить на города Крыма.

На данный момент две «Кометы» курсируют между Севастополем и Ялтой. Таким образом, после новой поставки в распоряжении города будет пять судов. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Предполагается, что катера могут ходить в Евпаторию и другие прибрежные города.

С 6 июля работа «Комет» была временно приостановлена из-за технических неполадок с системой кондиционирования и выходом из строя винто-рулевой группы.