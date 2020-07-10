Экс-президенту Южной Кореи сократили тюремный срок

Суд пересмотрел наказание экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе по делу о злоупотреблении властью и нецелевом использовании средств. Ее приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщило корейское агентство Рёнхап.

Наказание складывается из 15 лет за взяточничество и пяти — по совокупности остальных обвинений. При этом прокурор требовал для экс-президента 30-летнего срока.

Изначально, в 2018 году, экс-лидера приговорили к 24 годам тюрьмы, позже добавили к сроку еще восемь лет за растрату бюджетных средств и вмешательство в выборы. В августе 2019 года суд вернулся к делу, так как счел необходимым отдельно рассмотреть разные пункты обвинения. Сама экс-президент вину ни по одному пункту не признала и утверждала, что все обвинения политически мотивированы.

Пак Кын Хе задержали в апреле 2017 года после объявления импичмента. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, разглашении государственной тайны и превышении полномочий.

Прокуратура считает, что Пак Кын Хе подверглась влиянию со стороны своей подруги, гадалки Чхве Сун Силь, которая якобы использовала свое влияние на главу государства для выведения денежных средств через свои благотворительные фонды. В феврале Чхве Сун Силь приговорили к двадцати годам тюремного заключения.

Предшественник Пак Кын Хе, возглавлявший страну с 2008 по 2013 год, Ли Мён Бак, также отбывает тюремный срок за коррупцию.