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РЖД запустит с 17 июля скоростные «Ласточки» между Москвой и Костромой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 17 июля РЖД запустит скоростные электропоезда «Ласточка» между Москвой и Костромой. Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 10 июля.

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«В поезде пассажирам будет предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены 2 подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку в том числе с низких платформ. В вагоне № 5 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника», — говорится в заявлении.

Все пассажиры во время поездки смогут пользоваться бортовым мультимедийным порталом, в котором есть фильмы, музыка, аудиокниги, новости, расписание движения поездов.

В условиях текущей эпидемиологической обстановки, все «Ласточки» оснащены специальными климатическими установками по обеззараживанию воздуха. После каждого рейса поезда проходят санитарную обработку.

Стоимость билета составит от 799 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени до отправления поезда и спроса на билеты. Кроме того, для различных категорий граждан действуют специальные тарифные предложения.

На этой неделе стало известно, что поезда «Стриж» Москва — Нижний Новгород, которые были отменены в связи с распространением коронавирусной инфекции, вновь начнут курсировать с 15 июля.

В начале июня в РЖД анонсировали возвращение в июле-августе более 60% поездов ранее отмененных из-за коронавирусной инфекции.

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