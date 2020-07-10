В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году

С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 10 июля.

«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За первое полугодие он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%», — приводит ТАСС слова Волк.

В конце мая специалисты МВД России спрогнозировали рост более чем в два раза числа IT-преступлений в стране по итогам 2020 года.

Вместе с тем, по словам генерального прокурора России Игоря Краснова, случаи кибермошенничества в стране практически не раскрываются.

В свою очередь президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы выработать систему борьбы с киберпреступлениями.

В конце декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.