Высокая пожароопасность установилась в районах Нижегородской области

В 20 муниципальных образованиях Нижегородской области установился четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников. В регионе действует особый противопожарный режим.

По данным МЧС, неблагоприятная обстановка складывается в лесах Выксы, Арзамаса, Первомайска, Воротынского, Починковского, Лукояновского, Сеченовского, Спасского и других районов. Третий класс пожароопасности зафиксирован в 32 муниципалитетах. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

В связи с действием особого противопожарного режима на придомовых участках и в лесах запрещено жечь мусор и разводить костры.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области распространено экстренное сообщение по поводу высокой пожароопасности. Неблагоприятная ситуация сохранится до 11 июля.