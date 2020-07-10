Дело бросившего детей в Шереметьево отца направят в суд

По делу жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, который оставил детей в московском аэропорту Шереметьево, а также подозревается в краже 100 тыс. рублей, утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время его направят в суд, сообщила краевая прокуратура в пятницу, 10 июля.

Следствие считает, что в период с 24 по 25 января мужчина, живущий в Комсомольске-на-Амуре, через банковское приложение украл у знакомой деньги. После этого вместе с двумя сыновьями уехал в Хабаровск и оттуда улетел в Москву. Детей он оставил в аэропорту, а сам направился на поиски работы в другой город.

Гаврилову грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.

Брошенных детей в Шереметьево обнаружили 26 января. Фактически сразу после инцидента мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства мужа и готова забрать сыновей. Однако сначала детей передали бабушке, которая проживает в Комсомольске-на-Амуре.

В феврале Пушкарева подала на бывшего мужа иск об ограничении родительских прав.

14 февраля пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края сообщила, что мальчиков забрала мать.

Гаврилова арестовали 27 января, после этого меру пресечения дважды продлевали.