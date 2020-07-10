Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников в пятницу, 10 июля.

«Законопроект позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — приводит ТАСС слова Крашенинникова.

Депутат уточнил, что вопрос изъятия детей, согласно законопроекту, будет находиться в компетенции суда и дополнительно в Гражданском процессуальном кодексе появится новая категория для дел особого производства.

«Предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов», — добавил Крашенинников.

Данная законодательная инициатива проходит с целью реализации определенных поправок к Конституции. В частности, тех изменений, которые касаются защиты детей.

В мае у женщины из Оренбургской области силой отобрали троих детей. Поводом стало аварийное состояние дома. Позже выяснилось, что судебное постановление об изъятии детей не выносилось.

Вместе с тем, по сообщениям местной прессы, семья неоднократно жаловалась на состояние жилища и просила помощи у властей. После проверки прокуратуры дети вернулись домой.