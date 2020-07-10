Прямой эфир

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников в пятницу, 10 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Законопроект позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — приводит ТАСС слова Крашенинникова.

Депутат уточнил, что вопрос изъятия детей, согласно законопроекту, будет находиться в компетенции суда и дополнительно в Гражданском процессуальном кодексе появится новая категория для дел особого производства.

«Предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов», — добавил Крашенинников.

Данная законодательная инициатива проходит с целью реализации определенных поправок к Конституции. В частности, тех изменений, которые касаются защиты детей.

В мае у женщины из Оренбургской области силой отобрали троих детей. Поводом стало аварийное состояние дома. Позже выяснилось, что судебное постановление об изъятии детей не выносилось.

Вместе с тем, по сообщениям местной прессы, семья неоднократно жаловалась на состояние жилища и просила помощи у властей. После проверки прокуратуры дети вернулись домой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020