Автомобили Lada получат новый мультируль

В открытой базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент на новый мультируль для легковых автомобилей Lada.

Судя по изображениям, кнопками на руле можно будет активировать круиз-контроль, громкую связь, ограничитель скорости, подогрев руля и многое другое.

Не исключено, что мультируль получит обновленное семейство автомобилей Lada Vesta. Производство запланировано на конец 2020 года.

У Lada Vesta появятся новые светодиодные фары, капот, бампера и передние крылья. Кроме того, изменится оформление задней части кузова. Также у модели появится обновленный интерьер.

9 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» выявил неисправность в двигателях Lada Granta, Lada Vesta и Lada Xray.