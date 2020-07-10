Как сообщает газета The Wall Street Journal, цена на нефть может подняться выше $100. Не исключено, что к 2025 году топливо будет стоить $150. Эксперты, в частности инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс, прогнозируют падение инвестиций в добычу нефти. Это окажет сильное влияние на рынок нефтепродуктов и приведет к скачку стоимости. The Wall Street Journal приводит точку зрения других аналитиков. По их мнению, пандемия окончательно подорвет спрос на топливо. После отступления коронавируса может установиться «эра дешевой нефти».