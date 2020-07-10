Прямой эфир

Путин обратился к участникам и организаторам форума «Таврида»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума «Таврида». Телеграмма с посланием главы государства опубликована 10 июля на сайте Кремля.

Раскрутивший момент: чем запомнится «Таврида-Арт»
Гранты на миллионы рублей, рэперы и Леонид Агутин — в Крыму завершил работу новый фестиваль для молодых и творческих

«Рад приветствовать творческую команду «Мы вместе» на открытии форума «Таврида». За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые, содержательные идеи в реальные дела и начинания», — заявил российский лидер.

Он отметил, что в этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции не все желающие смогли попасть на форум, который проходит на побережье Черного моря, в городе Судак. Путин выразил уверенность, что юные музыканты, артисты, поэты, писатели, актеры и режиссеры даже в дистанционном формате смогут принять активное участие в различных мероприятиях, круглых столах и мастер-классах, а также обсудить с известными деятелями отечественной культуры и искусства волнующие их проблемы.

«Убежден, что форум пройдет успешно, будет содействовать вашему профессиональному становлению, поможет обрести новых соратников и единомышленников», — подчеркнул глава государства.

Президент обратил особое внимание на волонтерскую деятельность участников акции «Мы вместе» в последние месяцы и дни и назвал их усилия неоценимыми «без всякого преувеличения».

В прошлом году фестиваль «Таврида-Арт» проходил в Крыму с 20 по 25 августа, его посетили более 45 тыс. зрителей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020