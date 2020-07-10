Путин обратился к участникам и организаторам форума «Таврида»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума «Таврида». Телеграмма с посланием главы государства опубликована 10 июля на сайте Кремля.

«Рад приветствовать творческую команду «Мы вместе» на открытии форума «Таврида». За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые, содержательные идеи в реальные дела и начинания», — заявил российский лидер.

Он отметил, что в этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции не все желающие смогли попасть на форум, который проходит на побережье Черного моря, в городе Судак. Путин выразил уверенность, что юные музыканты, артисты, поэты, писатели, актеры и режиссеры даже в дистанционном формате смогут принять активное участие в различных мероприятиях, круглых столах и мастер-классах, а также обсудить с известными деятелями отечественной культуры и искусства волнующие их проблемы.

«Убежден, что форум пройдет успешно, будет содействовать вашему профессиональному становлению, поможет обрести новых соратников и единомышленников», — подчеркнул глава государства.

Президент обратил особое внимание на волонтерскую деятельность участников акции «Мы вместе» в последние месяцы и дни и назвал их усилия неоценимыми «без всякого преувеличения».

В прошлом году фестиваль «Таврида-Арт» проходил в Крыму с 20 по 25 августа, его посетили более 45 тыс. зрителей.