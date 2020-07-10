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Фургала доставили в Басманный суд Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд города Москвы, где будет рассматриваться вопрос о его аресте.

На опубликованных кадрах видно, как губернатора выводят из автозака. Фургал одет в костюм, который был на нем при задержании в Хабаровске. Ночь глава региона провел в ИВС на Петровке.

Стальные аргументы: куда может привести расследование дела губернатора Фургала
Помимо причастности к убийствам в начале 2000-х команду главы Хабаровского края могут обвинить в миллиардных махинациях

Фургала задержали 8 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

На следующий день Фургала доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что проверяют губернатора на причастность и к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выводы об этой ситуации делать преждевременно и решение о причастности к криминальным сферам может быть доказано только в суде.

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