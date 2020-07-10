Жительница Уфы пострадала при падении ветки дерева

В Уфе проводится проверка по факту получения травм 36-летней женщиной во дворе жилого дома. На потерпевшую упала ветка.

Инцидент произошел на улице Братьев Кадомцевых. По данным управления гражданской защиты, крупная ветка рухнула на женщину. На место были вызваны медики скорой помощи, которые решили увезти пациентку в больницу. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в Брянске завершили расследования уголовного дела по факту травмирования годовалой девочки. На ребенка рухнула сухая ветка тополя. Заместителя директора городского объединения парков культуры и отдыха обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из-за халатности.