Прямой эфир

Парк «Остров мечты» откроется с 18 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парк «Остров мечты» возобновит свою работу 18 июля. Об этом в пятницу, 10 июля, говорится на официальном сайте развлекательного комплекса.

Мечты не забываются: президент посетил новый парк развлечений
В тот же день Владимир Путин провел двусторонние переговоры с киргизским лидером

«18 июля 2020 года мы открываем свои двери после профилактического закрытия и рады видеть вас вновь! На территории «Острова мечты» будут действовать максимальные меры защиты гостей», — пишет пресс-служба парка.

Отмечается, что при подготовке к приему посетителей специалисты провели на территории парка полную дезинфекцию, а также тщательную оценку всего крытого пространства для минимизации рисков возможного заражения посетителей. При входах в здание, у аттракционов, в тематических магазинах, кафе, ресторанах и уборных установили порядка 200 навесных и напольных дезинфекторов, а также дозаторов для антисептика.

По предварительным подсчетам, парк ежедневно будет расходовать более 140 л обеззараживающего средства. На территории комплекса вводится обязательные масочный режим и ношение перчаток. В магазинах «Острова мечты» можно будет приобрести брендированные маски.

Возле касс для покупке билетов, и пропускных дорожках на аттракционы и шоу парка появилась информационная разметка. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет сокращено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. Уменьшится и количество посадочных мест в зонах общественного питания.

«Помимо парка развлечений и городского променада — прогулочной зоны в крытой части «Острова мечты» — для посетителей также будет доступна территория цветущего ландшафтного парка площадью 44 га. Гости смогут пройтись по тенистым аллеям, посетить зоны для спорта, поиграть с малышами на детских площадках, позагорать на шезлонгах у воды или просто отдохнуть на траве. Посетителям парка также рекомендуется соблюдать дистанцию», — указали в пресс-службе.

Парк будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00.

«Остров мечты» построили на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Строительство началось в 2017 году. Для посетителей он открылся 29 февраля. Как и многие другие развлекательные объекты, парк временно приостанавливал свою работу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020