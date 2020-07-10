Парк «Остров мечты» откроется с 18 июля

Парк «Остров мечты» возобновит свою работу 18 июля. Об этом в пятницу, 10 июля, говорится на официальном сайте развлекательного комплекса.

«18 июля 2020 года мы открываем свои двери после профилактического закрытия и рады видеть вас вновь! На территории «Острова мечты» будут действовать максимальные меры защиты гостей», — пишет пресс-служба парка.

Отмечается, что при подготовке к приему посетителей специалисты провели на территории парка полную дезинфекцию, а также тщательную оценку всего крытого пространства для минимизации рисков возможного заражения посетителей. При входах в здание, у аттракционов, в тематических магазинах, кафе, ресторанах и уборных установили порядка 200 навесных и напольных дезинфекторов, а также дозаторов для антисептика.

По предварительным подсчетам, парк ежедневно будет расходовать более 140 л обеззараживающего средства. На территории комплекса вводится обязательные масочный режим и ношение перчаток. В магазинах «Острова мечты» можно будет приобрести брендированные маски.

Возле касс для покупке билетов, и пропускных дорожках на аттракционы и шоу парка появилась информационная разметка. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет сокращено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. Уменьшится и количество посадочных мест в зонах общественного питания.

«Помимо парка развлечений и городского променада — прогулочной зоны в крытой части «Острова мечты» — для посетителей также будет доступна территория цветущего ландшафтного парка площадью 44 га. Гости смогут пройтись по тенистым аллеям, посетить зоны для спорта, поиграть с малышами на детских площадках, позагорать на шезлонгах у воды или просто отдохнуть на траве. Посетителям парка также рекомендуется соблюдать дистанцию», — указали в пресс-службе.

Парк будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00.

«Остров мечты» построили на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Строительство началось в 2017 году. Для посетителей он открылся 29 февраля. Как и многие другие развлекательные объекты, парк временно приостанавливал свою работу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.