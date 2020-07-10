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Карантин по бешенству объявили в Саратовской области

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В Саратовской области бешеная лиса забрела на территорию личного подсобного хозяйства. В населенном пункте объявлен карантин.

Согласно постановлению губернатора, ограничительные меры вводятся в селе Малая Екатериновка в Калининском районе. На улице Свободы была умерщвлена лиса, которая болела бешенством. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

В очаге заболеваемости будет проведена вакцинация домашних животных, а также подворовый обход. Специалисты будут выявлять питомцев с признаками бешенства.

При этом в деревне Быковка Саратовского района режим карантина, введенный из-за выявления бешенства, был снят.

Ранее сообщалось, что на территории Удмуртии с начала 2020 года выявили 14 очагов бешенства.

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