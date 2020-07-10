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Музей «Усолье Строгановское» создадут в Пермском крае

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В Пермском крае запущен проект по созданию историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». На создание мастер-плана ПАО «Уралкалий» выделило 1,5 млн рублей. По предварительным данным, реализация проекта может занять до 15 лет.

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Как сказала ИА «Ура.ру» руководитель направления по взаимодействию с органами власти компании Вера Поморцева, мастер-план музейного комплекса станет новым этапом развития уникальной территории и сохранения объектов культурного наследия.

Он составлен специалистами кафедры архитектуры и урбанистики Пермского национального исследовательского политехнического университета и сотрудниками проектного офиса «Усолье Строгановское».

Проект реализуют в три этапа. Сначала планируется обновить сети электроснабжения, водоснабжения, провести газификацию и укрепить береговую полосу. Потом— озеленить заповедник. На третьем этапе – обустроить туристическую деревню, «Город мастеров», музыкальную резиденцию, научно-исследовательский и образовательный центры.

«Усолье Строгановское» — это ансамбль памятников светского и церковного зодчества XVII–XIX веков.

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