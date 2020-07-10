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Суд в Хабаровске арестовал депутата от ЛДПР Сергея Кузнецова
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Суд в Хабаровске арестовал депутата от ЛДПР Сергея Кузнецова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Депутат хабаровской краевой думы от фракции ЛДПР Сергей Кузнецов, задержанный после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Хабаровска.

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Кузнецова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили в суде ТАСС.

Вместе с Кузнецовым был задержан еще один местный депутат, член той же фракции Дмитрий Козлов. Мера пресечения ему пока не определена.

Оба парламентария раньше были топ-менеджерами завода «Амурсталь». Предприятие принадлежит компании «Торэкс-Хабаровск», совладельцем которой был бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Последний является фигурантом того же дела, что и глава региона. Поэтому следствие считает, что все преступления входят в одну цепочку.

Ранее 10 июля стало известно, что после задержания Фургала обыски прошли у еще пятерых членов регионального отделения ЛДПР.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его доставили из Хабаровска в Москву и поместили в следственный изолятор. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство бизнесменов в 2004–2005 годах.

В этот же день у Фургала был проведен обыск, в ходе которого обнаружили патроны, аналогичные тем, которыми был убит предприниматель Роман Сандалов.

Губернатор свою вину не признал.

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