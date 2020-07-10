Суд в Хабаровске арестовал депутата от ЛДПР Сергея Кузнецова

Депутат хабаровской краевой думы от фракции ЛДПР Сергей Кузнецов, задержанный после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Хабаровска.

Кузнецова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили в суде ТАСС.

Вместе с Кузнецовым был задержан еще один местный депутат, член той же фракции Дмитрий Козлов. Мера пресечения ему пока не определена.

Оба парламентария раньше были топ-менеджерами завода «Амурсталь». Предприятие принадлежит компании «Торэкс-Хабаровск», совладельцем которой был бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Последний является фигурантом того же дела, что и глава региона. Поэтому следствие считает, что все преступления входят в одну цепочку.

Ранее 10 июля стало известно, что после задержания Фургала обыски прошли у еще пятерых членов регионального отделения ЛДПР.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его доставили из Хабаровска в Москву и поместили в следственный изолятор. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство бизнесменов в 2004–2005 годах.

В этот же день у Фургала был проведен обыск, в ходе которого обнаружили патроны, аналогичные тем, которыми был убит предприниматель Роман Сандалов.

Губернатор свою вину не признал.