Экологи предупредили об угрозе вымирания хомяков

Европейские хомяки находятся на грани вымирания. Об этом заявил Международный союз охраны природы.

Хомяки стали значительно меньше размножаться, говорится в сообщении организации. Если в XX веке среднестатистическая самка приносила каждый год более 20 детенышей, то сейчас их рождается только 5–6. Причины изменений экологам не понятны.

Через 30 лет виду грозит полное вымирание, передает РЕН ТВ.

Также под угрозой оказались северный гладкий кит и 33 вида африканских лемуров.

В мае ученые из Университета Гонконга провели на хомяках эксперимент, доказывающий эффективность медицинских масок. В опыте участвовали 52 хомяка, некоторые из которых были заражены коронавирусом. Выяснилось, что перегородка между клетками, выполняющая функции маски, снижает распространение вируса среди грызунов. Разные варианты установки это перегородки показали, что маска более эффективна, когда ей пользуются больные, а не здоровые.

Европейский или обыкновенный хомяк (также известен как карбыш) — грызун, распространенный по всей Евразии. В природе живет 3–4 года, в неволе — до 6 лет.