Мэр Сеула извинился в своей предсмертной записке

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который накануне был найден мертвым, оставил на рабочем столе предсмертную записку, в которой извинился перед близкими. Об этом 10 июля сообщает Ренхап со ссылкой на источник в городской администрации.

«Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда буду чувствовать вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. <...> Прощайте все», — говорится в тексте.

Кроме того, градоначальник попросил кремировать его и развеять прах над могилой родителей.

Тело 64-летнего чиновника было обнаружено в лесной местности недалеко от его официальной резиденции после нескольких часов поисков. В полицию после его пропажи обратилась дочь. По предварительной версии, мэр Сеула покончил жизнь самоубийством.

Известно, что за несколько дней до пропажи градоначальника его сотрудница подала против него иск о сексуальных домогательствах. По ее словам, существуют и другие жертвы.