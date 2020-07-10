Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В России приступили к финальным испытаниям вакцины от COVID-19
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Мир
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Общество
Семейная пара задержана по подозрению в убийстве восьмилетней сахалинки
Мир
Трамп прокомментировал выдвижение рэпера Канье Уэста в президенты

Мэр Сеула извинился в своей предсмертной записке

0
Фото: Yonhap via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который накануне был найден мертвым, оставил на рабочем столе предсмертную записку, в которой извинился перед близкими. Об этом 10 июля сообщает Ренхап со ссылкой на источник в городской администрации.

«Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда буду чувствовать вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. <...> Прощайте все», — говорится в тексте.

Кроме того, градоначальник попросил кремировать его и развеять прах над могилой родителей.

Тело 64-летнего чиновника было обнаружено в лесной местности недалеко от его официальной резиденции после нескольких часов поисков. В полицию после его пропажи обратилась дочь. По предварительной версии, мэр Сеула покончил жизнь самоубийством.

Известно, что за несколько дней до пропажи градоначальника его сотрудница подала против него иск о сексуальных домогательствах. По ее словам, существуют и другие жертвы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020