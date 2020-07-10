Женщину с младенцем без маски высадили из автобуса в Тюмени

В Тюмени из маршрутного автобуса высадили женщину с 11-месячным младенцем. Причиной стало отсутствие маски на ребенке. Об этом женщина рассказала порталу «Наш город».

По ее словам, она с сыном возвращалась домой из больницы. Кондуктор потребовала надеть маску, а, когда ее не оказалось, попросила покинуть салон. Женщина не стала ругаться, спокойно пересела в другой автобус и доехала до дома.

Мама малыша рассказала, что ребенок с апреля находился дома. Недавно они решили съездить на обследование к аллергологу.

Издание в этой связи указывает, что детям до семи лет маску разрешено не надевать, если они соблюдают социальную дистанцию. В переполненном автобусе сложно выполнить подобное требование.

С 8 июля в Тюмени действует требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте. Решение об этом принял региональный оперативный штаб.