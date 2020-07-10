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Онколог назвал главный симптом грыжи пищевода

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Фото: Depositphotos
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Основным симптомом развития у человека грыжи пищевода является изжога, рассказал 9 июля врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram.

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По его словам, данное ощущение появляется сразу после приема пищи, длительного лежания, а также физических нагрузок или занятия спортом.

Кроме того, о наличии данного заболевания может свидетельствовать боль в загрудинной или эпигастральной области и воздушная отрыжка, проявляющаяся чувством распирания в подреберье.

После диагностики заболевания врачи рекомендуют пациенту дробно питаться, избегать вызывающих повышение внутрибрюшного давления положений, а также принимать препараты, корректирующие моторику и секреторную активность желудка и пищевода, отметил врач.

Однако он предупредил, что при наличии осложнений или неэффективности консервативного лечения специалисты могут прибегнуть к хирургическому вмешательству.

В апреле стало известно, что россияне на самоизоляции столкнулись с болями в животе из-за питания.

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