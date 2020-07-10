В Санкт-Петербурге злоумышленники подожгли автомобиль

В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестные подожгли легковой автомобиль, сообщают «Невские Новости» в пятницу, 10 июля.

Инцидент произошел ночью во дворе дома №128 на улице Савушкина. На видеозаписи, которую сделали очевидцы, видно, как огонь полностью объял машину. Несмотря на усилия сотрудников МЧС, отстоять автомобиль не удалось.

Рядом со сгоревшей легковушкой был припаркован другой автомобиль, однако пламя практически не повредило его.

7 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелась цистерна с топливом и стоящие рядом восемь машин, площадь пожара составила 400 кв. м.

Инцидент произошел на территории бизнес-центра «Торгбыттранс» в Невской районе на улице Книповича. Пожару был присвоен второй ранг опасности. Отмечается, что огнем были уничтожены три легковушки и пять грузовиков.