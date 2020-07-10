Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В России приступили к финальным испытаниям вакцины от COVID-19
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Мир
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Общество
Семейная пара задержана по подозрению в убийстве восьмилетней сахалинки
Мир
Трамп прокомментировал выдвижение рэпера Канье Уэста в президенты

В Санкт-Петербурге злоумышленники подожгли автомобиль

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестные подожгли легковой автомобиль, сообщают «Невские Новости» в пятницу, 10 июля.

Инцидент произошел ночью во дворе дома №128 на улице Савушкина. На видеозаписи, которую сделали очевидцы, видно, как огонь полностью объял машину. Несмотря на усилия сотрудников МЧС, отстоять автомобиль не удалось.

Рядом со сгоревшей легковушкой был припаркован другой автомобиль, однако пламя практически не повредило его.

7 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелась цистерна с топливом и стоящие рядом восемь машин, площадь пожара составила 400 кв. м.

Инцидент произошел на территории бизнес-центра «Торгбыттранс» в Невской районе на улице Книповича. Пожару был присвоен второй ранг опасности. Отмечается, что огнем были уничтожены три легковушки и пять грузовиков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020