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Меньше половины выпускников пришли на ЕГЭ по математике на Чукотке

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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ЕГЭ по профильной математике в пятницу, 10 июля, на Чукотке сдавали 124 человека, сообщает ИА «Чукотка».

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В этом году из-за пандемии коронавируса госэкзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в университеты. В результате в регионе от сдачи ЕГЭ отказались почти половина выпускников — только 264 человека заявили о намерении написать выпускные работы по выбранным предметам. Из них на профильную математику пришли 124 выпускника.

Отмечается, что госэкзамены в регионе проходят без сбоев и с соблюдением эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Следующие экзамены запланированы на 13 июля — выпускники будут сдавать историю и физику, 16 июля пройдет ЕГЭ по обществознании и химии, а 20 июля – по биологии и письменной части госэкзамена по иностранным языкам.

6 и 7 июля российские выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку, экзамен прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений.

Проведение было разделено на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах и аудиториях. Так, в первый день в тестировании участвовало около 428 тыс. учеников, во второй — еще 243 тыс.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля: сроки сдачи были сдвинуты из-за коронавируса. Сдают экзамены только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году.

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