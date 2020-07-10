В нескольких регионах России возобновится диспансеризация. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, к процедуре вернутся области со спокойной эпидемиологической обстановкой. Правила для пациентов обычные: при себе иметь маски и перчатки, меры безопасности должны соблюдать и медучреждения. Тех, кто проходит осмотр, разделят на группы, чтобы минимизировать риск заражения. В первую очередь доктора примут людей с хроническими болезнями. К врачам также могут обратиться пациенты с острой болью и те, кому требуется медикаментозная терапия. Кроме того, больницы вернутся к проведению плановых операций.