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Найдена причина утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Российские специалисты нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане, сообщили 10 июля в пресс-службе НПО им. Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»).

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Выяснилось, что утечка произошла из-за неисправного клапана. По завершении удаления остатков токсичного топлива из баков окислителя «Фрегата» клапан демонтируют и отправят на изучение в РФ, пишет «РИА Новости».

В мае французские специалисты зафиксировали срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения «Фрегата» на космодроме Куру. Прибывшие эксперты из России зафиксировали утечку токсичного топлива.

10 июня НПО им. Лавочкина сообщило о планах провести расследование из-за нештатной ситуации с «Фрегатом».

Позднее СМИ сообщили, что в октябре состоится пуск «Союза» с разгонным блоком «Фрегат-М» со спутником ОАЭ.

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