Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов

Российский сенатор Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию зарубежным артистам, которые негативно высказываются о стране.

Он отметил, что такие меры введены в отношении иностранных политиков с враждебной позицией.

«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что выступает за ограничения именно в отношении иностранных артистов, а не отечественных.

В феврале министерство культуры Украины выступило против введения санкций в отношении артистов, дающих концерты на территории России. Отмечалось, что ведомство не поддерживает гастроли украинских артистов в РФ, но запрет давать там концерты считает неправильным.