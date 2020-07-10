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Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию зарубежным артистам, которые негативно высказываются о стране.

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Он отметил, что такие меры введены в отношении иностранных политиков с враждебной позицией.

«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что выступает за ограничения именно в отношении иностранных артистов, а не отечественных.

В феврале министерство культуры Украины выступило против введения санкций в отношении артистов, дающих концерты на территории России. Отмечалось, что ведомство не поддерживает гастроли украинских артистов в РФ, но запрет давать там концерты считает неправильным.

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