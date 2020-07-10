Эксперт рассказала о способах вернуться из отпуска без долгов

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова поделилась с россиянами советами о том, как вернуться после отдыха без новых долгов.

Так, Феоктистова настоятельно не советует брать на время отпуска кредиты, поскольку по возвращении из-за возможных сложных ситуаций придется одалживать деньги для выплаты долгов или покупки необходимых в повседневной жизни вещей.

Также не стоит хранить все деньги в одном месте: лучше иметь несколько банковских карт и немного наличных денег, чтобы в случае потери или столкновения с мошенниками не остаться на курорте без средств. Спонтанные траты лучше запланировать заранее, а детям объяснить, что незапланированные покупки могут помешать в дальнейшем приобрести что-то более важное.

К поездке необходимо подготовиться, чтобы распланировать ее бюджет, найти более выгодные предложения, а также создать резерв, например, за счет отпускных, чтобы погашать обязательные платежи.

«Планируйте бюджет поездки минимум за три или четыре месяца, в идеале за полгода или год. Ведь чем раньше вы оцените расходы на билеты и проживание, тем проще будет накопить. Обязательно купите страховку для выезжающих за рубеж — это позволит сэкономить при проблемах со здоровьем», — рассказала Феоктистова «РИА Новости» в пятницу, 10 июля.

По ее словам, расплачиваться за товары и услуги выгодно в валюте той страны, в которой турист находится.

«Оцените заранее, где можно снять деньги без комиссии. Многие европейские банкоматы дают такую возможность, а если обменивать деньги в туристических зонах, то вы не только заплатите больше комиссии, но и можете попасть на налоги», — добавила эксперт.

Накануне россияне рассказали о главных конкурентах зарубежных туристических направлений в России.

Чаще всего в ответах встречались Сочи, Крым и Санкт-Петербург. Также успешно конкурировать с заграничными курортами, по мнению респондентов, могут озеро Байкал, Алтай и Казань с Москвой.