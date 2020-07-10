Семейная пара задержана по подозрению в убийстве восьмилетней сахалинки

В Сахалинской области задержана семейная пара по подозрению в убийстве восьмилетней Виктории Тепляковой, которая пропала 6 июля. Об этом 10 июля сообщает ИА Sakh.com.

Ранее тело девочки было найдено в районе села Пятиречье Холмского района.

Задержаны мужчина и женщина 1971 и 1988 годов рождения. По версии следствия, ребенок сел в машину к супругам.

Согласно информации агентства, мужчина изнасиловал девочку, а после убил ее. Правоохранители уже получили показания, подтверждающие данную версию, пишет портал.