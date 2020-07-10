Экс-бойфренда Бутиной приговорили к семи годам тюрьмы за мошенничество

Американец Пол Эриксон, который ранее состоял в близких отношениях с россиянкой Марией Бутиной, осужден на семь лет тюрьмы. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Он также должен будет провести три года под надзором правоохранителей.

В ноябре прошлого года Эриксон признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Ему вменяли 11 преступных эпизодов с максимальным сроком до 20 лет тюрьмы по каждому из них.

Согласно обвинительному заключению, 56-летний американец в период с 1996 года по август 2018-го занимался привлечением средств инвесторов, но давал им ложные обещания. Помимо признания вины по двум эпизодам Эриксон согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, которые имели влияние на американскую политику, а также в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину. В апреле 2019 года суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы. В Россию она вернулась осенью.