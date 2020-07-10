Россиянин погиб в результате неудачного прыжка со скалы в Турции

Турист из России погиб в Турции, на спор прыгнув в море с высокой скалы.

Инцидент произошел в Анталье. Как пишет 10 июля РЕН ТВ, молодой человек поспорил с друзьями и прыгнул в море с высоты 40 м.

Момент прыжка попал на видео. Отмечается, что из-за сильного удара о воду россиянин потерял сознание, его вытащили на берег очевидцы.

Мужчину госпитализировали, но от полученных травм он скончался.

25 июня сообщалось, что катавшийся на параплане 38-летний мужчина погиб в Сочи.