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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

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Фото: REUTERS Andrew Boyers
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Футбольный клуб «Астон Вилла» проиграл со счетом 0:3 «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии.

Встреча команд прошла 9 июля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Счет матча на 27-й минуте открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, реализовав одиннадцатиметровый. В дополнительное время после первого тайма разрыв увеличил нападающий Мэйсон Гринвуд. А окончательный счет матча установил полузащитник Поль Погба.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата с 58 очками. В свою очередь, «Астон Вилла» проиграла третий матч кряду и с 27 очками расположилась на 19-й строчке.

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