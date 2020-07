«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

Футбольный клуб «Астон Вилла» проиграл со счетом 0:3 «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии.

Встреча команд прошла 9 июля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Счет матча на 27-й минуте открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, реализовав одиннадцатиметровый. В дополнительное время после первого тайма разрыв увеличил нападающий Мэйсон Гринвуд. А окончательный счет матча установил полузащитник Поль Погба.

