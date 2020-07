В Пентагоне заявили о контактах России с экстремистами в Афганистане

Россия «вовлечена» в ситуацию в Афганистане и действует там через контакты с экстремистами «Сети Хаккани», заявил 9 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, боевики этой организации связаны с движением Талибан (запрещено в РФ). Кроме того, Милли заверил, что Вашингтон годами знал об «участии» Москвы, а также Китая, Ирана и Пакистана в делах Афганистана. Страны, согласно словам генерала, вовлечены в них из-за своих национальных интересов.

«Россия — не наш друг, и их участие вызывает беспокойство. Мы внимательно следили за этим и принимаем соответствующие меры», — сказал он во время выступления в конгрессе, его слова приводит ТАСС.

В то же время Милли подчеркнул, что у разведки США и Пентагона нет свидетельств о приписываемой американскими СМИ связи России и талибов.

26 июня в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. Затем издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора». При этом ни доказательств ни даже указания источников издания не привели.

Американская разведка и Белый дом назвали подобную информацию недостоверной.

МИД России категорически опроверг домыслы изданий, назвав публикации ложью.

Кроме того, статьи СМИ опровергли и сами талибы. По их словам, сообщения о сговоре запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу.