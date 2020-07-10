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Бронепробег «Дорога Мужества» состоялся в Туле

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Через Тулу прошла колонна отреставрированной военной техники 4-го ежегодного бронепробега «Дорога Мужества». На площади Победы организовали торжественное мероприятие в память о защитниках города в годы Великой Отечественной войны.

Участники пробега возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания. Тулякам представили экспозицию исторической и современной военной техники. Об этом пишет ИА «Тульские известия».

В конце мая Городская дума Тулы согласовала решение об установке памятного знака в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Горожане благоустроят территорию своими силами. Памятный знак будет посвящен родственникам жителей деревни Юрьево.

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