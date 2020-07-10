Подруга семьи Ефремова спрогнозировала последствия отправки актера в тюрьму

Подруга актера Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович рассказала, с чем придется столкнуться семье артиста, если его посадят в тюрьму.

По ее словам, родные Ефремова готовятся к худшему, а детям, вероятно, придется найти подработку, чтобы помогать маме.

«Вере, старшей девочке, 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей — Надя и Боря», — цитирует Беркович 9 июля «Стархит».

Она отметила, что сбережения Ефремова не такие огромные, как предполагает СМИ, так как актер содержит шестерых детей и помогает еще ряду знакомых.

«Миша — небогатый человек. Да, в Юрмале дачку купил — она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом — ну посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает — столько и тратит. Причем не на себя», — заверила женщина.

8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело, актер отправлен под домашний арест. Актер ранее предлагал помощь и материальную компенсацию семье погибшего, но родственники отказались.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил о наличии доказательств его невиновности.