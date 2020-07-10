Политолог усомнился в появлении в России темнокожей матрешки

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в ходе онлайн пресс-конференции в НСН на тему «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?» в четверг, 9 июля, усомнился в появлении в России темнокожей матрешки.

По его словам, такой сувенир вряд ли будет востребован, поскольку не будет ассоциироваться с Россией, сообщает телеканал «360».

«С моей точки зрения, этот продукт будет не очень востребован, поскольку размывается образ. Матрешка интересна как один из символов России, соответственно, она должна иметь явные признаки принадлежности к России», — пояснил Шаповалов.

Массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения начались во многих городах США после смерти Джорджа Флойда. Беспорядки привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение Black Lives Matter поддержали ряд международных компаний.

9 июля сообщалось, что Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг, 9 июля, принял участие в нанесении на асфальт у небоскреба Trump Tower надписи Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).