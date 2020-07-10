Прошлый, 2019 год был примечателен тем, что в первой его половине без видимых причин произошел небывалый рост цен на электроэнергию на оптовом энергорынке, суммарно порядка 12% за первое полугодие. После обращений Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» в ФАС России и публичного резонанса вокруг этой темы цены на электроэнергию на оптовом рынке так же внезапно пошли вниз и к концу года частично возместили масштабный рост первого полугодия.

Поэтому сравнивать текущие цены корректнее не с аномальным первым полугодием, как это делают энергетики и некоторые представители регуляторов, а с прошлым годом в целом. И тогда становится очевидно, что цена электроэнергии вместо того, чтобы снижаться, как это происходит в период пандемии и экономического спада в других странах, у нас в России, наоборот, продолжает расти. Так, в европейской части страны и на Урале, объединенных в первую ценовую зону энергорынка, цена на электроэнергию и мощность за четыре месяца текущего года выросла относительно уровня прошлого года на 1,3%, а в регионах Сибири (второй ценовой зоне оптового энергорынка) — на 3,6%. При этом снижение электропотребления в единой энергосистеме России в апреле составляло минус 3% относительно апреля прошлого года, а в мае достигло отметки минус 5,5%.

Можно было бы предположить, что российская электроэнергетика испытывает хроническое недофинансирование, и что цена электроэнергии для предприятий в России по-прежнему одна из самых низких в мире. Но это мифы начала 2000-х годов, и они уже давно не имеют ничего общего с реальностью. Российские энергокомпании на протяжении последних лет получают рекордную прибыль и выплачивают многомиллиардные дивиденды. А цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России в 2019 году оказались выше, чем в США и целом ряде стран Евросоюза, среди которых Франция, Бельгия, Швеция, Норвегия.

Суть проблемы роста цен на электроэнергию при снижении электропотребления заключается в том, что по российским правилам затраты на строительство и содержание электростанций подлежат обязательной оплате вне зависимости от того, работает энергообъект или простаивает. Таким образом, чем меньше мощность электростанций потребляется, тем выше становится ее цена — правила энергорынка на стороне энергетиков, а не потребителей. В итоге в мае текущего года впервые в истории российского энергорынка фактическое наличие мощности электростанций в европейской части страны и на Урале превысило двойной коэффициент, а цена преодолела отметку 1 млн рублей за мегаватт в месяц. Другими словами, потребители платят за мощность примерно вдвое больше, чем потребляют.

Стоит отметить, что за последние десятилетия в России не было ни одного года, когда цена на электроэнергию снижалась. Между тем в ряде зарубежных стран тенденция к снижению цен на электроэнергию для промышленных предприятий наметилась задолго до пандемии. В сравнении с 2018 годом в 2019 году цена электроэнергии в США снизилась на 1,3%, в Швеции — на 6,2%, в Италии — на 9%, в Бельгии — на 15,9%, в Норвегии — на 18,9%.

Ценовые тренды в энергосистеме России и за рубежом противоположные, однако российские энергетики почему-то надеются, что восстановление экономики в России пойдет по сценарию других стран. На чем основаны эти надежды, не очень понятно — экономика России довольно энергоемкая, и для скорейшего восстановления необходимы ресурсы. Но, к сожалению, у нас те предприятия, которые продолжают работать, сохраняют производство и рабочие места, получают с энергорынка дополнительное финансовое бремя.

Российская промышленность и экономика в целом длительное время несли повышенную нагрузку по оплате инвестиционных планов энергетиков. За последние годы через договоры о предоставлении мощности и иные надбавки к цене мощности потребители заплатили энергетикам более 2,1 трлн рублей. Масштабные платежи осуществлялись за счет сокращения свободных ресурсов в промышленности и других отраслях экономики. Потребители продолжали оплачивать строительство этих мощностей и иные нерыночные надбавки к цене мощности, несмотря на сложные периоды в экономике, включая кризис 2014 года, и теперь настала пора для энергетиков предоставить возможность потребителям воспользоваться своими вложениями, чтобы предприятия могли «вздохнуть» и продержаться в сложный период.

Целесообразно временно, до конца 2020 года, ввести понижающий коэффициент по оплате всей генерирующей мощности тепловых электростанций до конца 2020 года в размере 0,5 от расчетного планового платежа за мощность. Это довольно простое изменение в правилах работы оптового рынка, буквально один абзац, позволит оперативно нормализовать негативную ситуацию с ценами на энергорынке. Снизить платежи за мощность в дальнейшем можно через перенос на один–два года даты начала поставки мощности по всем новым проектам ДПМ — строительству ВИЭ и мусоросжигающих заводов, так называемой модернизации ТЭС и прочим. Также для снижения нагрузки большим подспорьем было бы вернуть финансирование льготных энерготарифов для Дальнего Востока обратно в бюджетные обязательства, как это было до введения соответствующей надбавки к цене мощности на энергорынке.

Также было бы правильно ввести мораторий на любые решения регуляторов, увеличивающие конечную цену электроэнергии для потребителей энергии. Еще до экономического спада инициативы о «резерве» сетевой мощности, о дифференциации магистральных сетевых тарифов, дополнительных расходах на консолидацию сетевых организаций не выдерживали критики, возвращаться к их обсуждению теперь вовсе неуместно.

В марте текущего года, до введения ограничительных мер в связи с пандемией и последовавшим экономическим спадом, правительство в лице курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова поручило отраслевым ведомствам пересмотреть стоимостную нагрузку на потребителей энергии, сократить по возможности инвестиционные программы энергетиков, заняться снижением объемов перекрестного субсидирования. То есть уже до кризиса было понятно, что в российской электроэнергетике сложилась непростая ситуация, и ее необходимо срочно решать. Казалось бы, теперь, когда проблема стоимостной нагрузки еще больше усугубилась, необходимо безотлагательно заняться выполнением поручения, однако практических шагов от Минэнерго, ответственного за исполнение правительственных поручений, потребители пока не видят.

Кризис обнажил и без того давно известные проблемы российского энергорынка с перекрестным субсидированием и нерыночными надбавками. Когда, как не сейчас, приступать к их решению? Желающих оплачивать «золотые» мегаватты будет становиться всё меньше и меньше. Если энергетики действительно не хотят потерять наиболее надежных своих клиентов в промышленности, не стоит отсылать их за адресной помощью в правительство. Понятно же, что ресурсы бюджета ограничены, а гибкое регулирование платежей энергетикам может оказаться быстрой и действенной помощью, причем без каких-либо драматических последствий для самих энергетиков. Лучше сейчас сделать небольшой шаг назад, чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать несколько шагов вперед.

Автор — заместитель директора ассоциации «Сообщество потребителей энергии»

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