Школу в Астрахани закрыли из-за плохих результатов ЕГЭ

Плохие результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах, а также во время всероссийских проверочных работ стали причиной ликвидации открытой общеобразовательной школы №8 в Астрахани. Министр образования и науки региона Виталий Гутман уточнил, что учеников этого учреждения к новому учебному году переведут в другие школы.

В прошлом году успешно сдать ЕГЭ смогли только двое из 38 выпускников ООШ №8. По этому вопросу планируются пикеты перед зданием министерства образования и науки Астраханской области. Об этом информирует «Астрахань 24».

Представители профильных ведомств встречались с родителями учеников и объяснили необходимость перевода детей в другие учебные заведения.