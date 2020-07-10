Постпред РФ Лукашевич рассказал о системном расизме в США

Системный расизм пропитал все сферы жизни американского общества, заявил в четверг, 9 июля, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, об этом свидетельствует статистика. Так, среди афроамериканцев показатель безработицы на тысячу населения выше. Кроме того, в среднем темнокожий работник получает примерно 62% от доходов белого работника.

При этом в США всё еще сохраняется деление на «белые» и «черные» школы, отметил Лукашевич, и финансирование первых значительно выше в пересчете на каждого учащегося.

Также российский постпред указал, что темнокожие реже получают ипотеку, страховку, а соответственно, и медицинские услуги. Афроамериканцев чаще останавливают на дороге, обыскивают, и наказания им выносятся строже.

«Все эти цифры и факты наглядно подтверждают масштаб и расизма, и полицейского насилия в США. И свидетельствуют о том, что власти страны, настойчиво твердившие о пышущей демократии в Соединенных Штатах, долго и упорно игнорировали это бревно у себя в глазу», — приводит слова Лукашевича ТАСС.

В конце мая на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне в США.